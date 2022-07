Papa admite que terá que diminuir ritmo ou 'se colocar de lado'

O papa Francisco, de 85 anos, acometido por fortes dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, confidenciou no retorno de sua viagem ao Canadá que deve reduzir o ritmo de suas viagens, mencionando inclusive a possibilidade de "se colocar de lado".

"Não acredito que possa manter o mesmo ritmo de viagens de antes. Acredito que na minha idade, e com esses limites, devo me poupar para poder servir à Igreja, ou pelo contrário pensar na possibilidade de me colocar de lado", declarou o pontífice durante uma entrevista coletiva no avião que o trouxe de volta ao Vaticano, na noite de sexta-feira para sábado.

Durante a visita de seis dias, sua 37ª viagem internacional desde sua eleição em 2013, o papa se locomoveu principalmente em cadeira de rodas e pareceu debilitado. Mesmo assim, cumprimentou a multidão a bordo do "papamóvel".

Viagem ao Canadá foi teste

"Esta viagem foi uma espécie de teste: é verdade que não podemos viajar neste estado, talvez tenhamos que mudar um pouco o estilo", admitiu, ao mesmo tempo que confidenciou que "tentaria continuar a viajar, estar perto das pessoas, porque é uma forma de servir, de proximidade".

"Com toda a sinceridade, não é uma catástrofe. Podemos mudar o papa. Não é um problema. Mas acho que tenho que me limitar um pouco, com esses esforços", acrescentou o soberano pontífice.

Desde o início de maio, o jesuíta argentino se locomove em cadeira de rodas ou bengala, enfraquecido por dores no joelho direito. Para aliviar o sofrimento, ele recebe regularmente infiltrações e faz sessões de fisioterapia, segundo o Vaticano.

Jorge Bergoglio, no entanto, descartou a possibilidade de cirurgia, em razão das "sequelas" da anestesia sofrida em julho de 2021 durante sua operação de cólon.

A saúde de Francisco - que já teve parte de um pulmão removido na juventude e sofre de ciática crônica - já havia alimentado especulações durante sua operação no cólon em julho de 2021.