'Nunca ouvi falar', diz Trump sobre Bad Bunny como atração do Super Bowl

Presidente americano classificou a escalação do porto-riquenho para o evento como “ridícula”

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:30)
Mundo
Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
Legenda: A apresentação de Bad Bunny deve trazer músicas de seu mais recente álbum, “Debí Tirar Más Fotos”.
Foto: Valerie Macon / AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, na segunda-feira (6), a escolha do cantor Bad Bunny como atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2026.

Para o republicano, a decisão da Liga de Futebol Americano (NFL) é uma “loucura”. O artista, nascido em Porto Rico, território sob jurisdição dos EUA, foi anunciado na semana passada como a estrela do espetáculo.

“Nunca ouvi falar dele. Não sei quem ele é, não sei por que estão fazendo isso. É loucura. E eles culpam algum promotor que têm. Eu acho ridículo”, disse Trump durante entrevista ao apresentador Greg Kelly.

Reação política

Bad Bunny se apresenta durante show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre declaração de Trump ao anúncio do cantor ser a atração do Super Bowl.
Legenda: O artista anunciou recentemente uma turnê mundial entre 2025 e 2026, mas sem datas nos EUA, citando preocupações com a política migratória do governo Trump.
Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP.

O show do intervalo do Super Bowl é considerado o maior evento de entretenimento televisionado dos Estados Unidos, atraindo audiências que frequentemente superam a do próprio jogo.

A apresentação de Bad Bunny deve trazer músicas de seu mais recente álbum, “Debí Tirar Más Fotos”, descrito pelo cantor como uma homenagem a Porto Rico, sua terra natal.

O artista anunciou recentemente uma turnê mundial entre 2025 e 2026, mas sem datas nos EUA, citando preocupações com a política migratória do governo Trump.

“O ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega] poderia estar lá fora. E era algo sobre o qual estávamos conversando e que nos preocupava muito”, disse Bad Bunny em entrevista recente.

Repercussão no governo americano

Em resposta ao anúncio, Corey Lewandowski, assessor do Departamento de Segurança Interna (DHS), afirmou que agentes de imigração estarão presentes no evento e classificou o cantor como “alguém que parece odiar a América”.

“Escolher Bad Bunny para se apresentar no principal evento da NFL é vergonhoso”, declarou Lewandowski.

Bad Bunny apoiou publicamente a candidatura de Kamala Harris, do Partido Democrata, durante a eleição presidencial de 2024, vencida por Trump.

O cantor também criticou declarações do comediante Tony Hinchcliffe, que, durante um comício pró-Trump, chamou Porto Rico de uma “ilha de lixo flutuante”.

Super Bowl 2026

A final do campeonato de futebol americano será realizada em 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, Califórnia.

Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
