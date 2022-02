No terceiro dia de ataque à Ucrania tropas resistem à tomada da capital Kiev

No terceiro dia da invasão contra seu país, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a capital Kiev ainda está sob controle da Ucrânia, mesmo com o ataque da Rússia. "Nós resistimos e estamos repelindo os ataques inimigos com sucesso. A luta continua", disse em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (26).

"Mantivemo-nos firmes e repelimos com sucesso os ataques dos inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país (...) mas é o nosso Exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital", disse.

Ele afirma, ainda, ter desmantelado os planos de Vladimir Putin e pediu aos russos para pressionarem seu presidente a parar a guerra. "Os ocupantes queriam bloquear o centro do nosso Estado e colocar marionetes, como em Donetsk. Conseguimos desmantelar o plano deles", acrescentou Zelensky, afirmando que o Exército russo "não obteve vantagem alguma".

Ele acusou as tropas russas de atacarem zonas residenciais e de tentarem destruir instalações elétricas.

O presidente ucraniano também pediu à Alemanha e à Hungria que tenham o "valor" de apoiar uma moção para excluir a Rússia do sistema de transações financeiras internacionais SWIFT, um instrumento fundamental das finanças globais.

"Já temos apoio de quase todos os países da União Europeia para desconectar a Rússia do Swift (rede de pagamentos). Espero que a Alemanha e a Hungria tenham coragem de apoiar essa decisão. Temos coragem de defender nossa terra natal, de defender a Europa", completou.

Kiev endurece toque de recolher

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, anunciou neste sábado (26) um endurecimento do toque de recolher imposto após a invasão russa e advertiu que qualquer pessoa que esteja na rua entre 17h e 8h (horário local) será considerada um inimigo.

"Todos os civis que estiverem nas ruas durante o toque de recolher serão considerados membros de grupos de sabotagem e de reconhecimento do inimigo", disse o prefeito de Kiev, em uma mensagem no Telegram.

Míssil atinge prédio residencial

Um míssil russo caiu em um grande edifício residencial em Kiev, segundo informou o Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia neste sábado (26), sem informar sobre possíveis vítimas até o momento.

O projétil caiu entre o 18º e o 21º andares do prédio, segundo as mesmas fontes, que acrescentaram que os moradores estavam sendo retirados do local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam um prédio alto com a fachada destruída e escombros na rua.

"Kiev, nossa esplêndida e pacífica cidade, sobreviveu a mais uma noite de ataques das forças terrestres russas e aos mísseis. Um deles atingiu um imóvel residencial em Kiev", afirmou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Pouco antes, a Rússia anunciou que havia disparado mísseis de cruzeiro contra infraestruturas militares, no terceiro dia de sua invasão militar da Ucrânia.

