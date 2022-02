Civis inexperientes se armam para defender Kiev na linha de frente: 'temos que parar o inimigo'

Sem qualquer experiência militar, mas com o desejo de proteger o país, voluntários civis pegam em armas para defender Kiev, capital da Ucrânia, na linha de frente. Em meio à aproximação do cerco inimigo, os voluntários se prepararam para o combate com a Rússia durante a tarde de sexta-feira (25) e início de sábado (26).

Vestindo jeans, roupas esportivas, tênis ou uniformes, esses voluntários da "defesa territorial" agora são onipresentes na cidade, reconhecíveis pela pequena braçadeira amarela, ou apenas uma fita adesiva, que usam em volta do braço esquerdo.

Em uma cidade praticamente fantasma, o constante ir e vir desse grupo é óbvio, por vezes, se destacando mais do que os militares regulares. Isso porque no cenário da guerra, basta ter entre 18 e 60 anos e ter passaporte para servir. Nenhum treinamento é necessário.

