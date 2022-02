Rússia veta resolução do Conselho de Segurança da ONU contra invasão da Ucrânia; entenda

Representantes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniram, nesta sexta-feira (25), em Nova York, para uma discussão sobre o conflito de Rússia e Ucrânia. A Rússia foi o único país a votar contra a resolução que a condenaria pela invasão da Ucrânia e vetou a medida.

Dos 15 membros, 11 votaram a favor, três se abstiveram e a Rússia foi o único país que votou contra.

O Brasil ocupa assento temporário no conselho e votou a favor da resolução. Em seu discurso, Ronaldo Costa Filho, embaixador do Brasil na ONU, ressaltou a importância de manter a paz. "Precisamos nos livrar da guerra. Foi para isso que as Nações Unidas foram estabelecidas. No fim, a paz tem que prevalecer".

Como funciona o Conselho de Segurança da ONU

Dentre os principais objetivos do Conselho, estão manter a paz e a segurança internacional, investigar conflitos internacionais e promover diálogo entre os países participantes.

O Conselho é formado por 15 países, sendo cinco permanentes e dez rotativos. Os cinco permanentes são aqueles que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, China, Rússia e França. Todos os continentes são contemplados com cadeiras no Conselho, mas os membros rotativos são eleitos através de votações.

Os atuais membros rotativos são Albânia, Gabão, Índia, Quênia, Irlanda, México, Brasil, Noruega, Gana e Emirados Árabes Unidos.

Por que o voto da Rússia vetou a resolução

Para que a resolução fosse aprovada, bastava que fosse aprovada por pelo menos nove dos 15 integrantes do Conselho. No entanto, os países permanentes possuem o poder do veto nas decisões e a Rússia é um deles.

Como votou cada país

Votaram a favor: Albânia, Brasil, Estados Unidos, França, Gabão, Gana, Irlanda, México, Noruega, Quênia e Reino Unido.

Votou contra: Rússia

Rússia Abstenção: China, Emirados Árabes e Índia.

