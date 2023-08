Multidão tenta roubar lojas em Londres após convocação no TikTok; entenda

Centenas de pessoas tentaram roubar lojas em Londres, nessa quinta-feira (10), após publicações compartilhadas no TikTok as convidarem para cometer o delito. A confusão terminou com a prisão de nove indivíduos, além de solicitações de punições severas por parte do Ministério do Interior britânico.

De acordo com as autoridades locais, a multidão teria sido convocada por meio de postagens no Snapchat e no TikTok, que incitavam os espectadores a roubarem lojas localizadas na Oxford Street, rua comercial mais movimentada da Europa.

Respondendo ao chamado, dezenas de pessoas se concentraram em frente à loja de artigos esportivos JD Sports. Assustados, proprietários de negócios próximos ao estabelecimento decidiram fechar as portas, mesmo com clientes ainda realizando compras.

PRISÕES

Tentando impedir o caos iminente, equipes da polícia local foram até a Oxford Street, onde entraram em confronto com os indivíduos convocados. O embate resultou na prisão de nove pessoas, além da emissão de dezenas de ordens de prisão, conforme anunciado por autoridades britânicas.

Em comunicado compartilhado através das redes sociais, a ministra britânica do Interior, Suella Braverman, falou sobre o ocorrido: “não podemos aceitar que o tipo de anarquia que vemos em algumas cidades americanas se instale nas ruas do Reino Unido”.

Braverman ainda afirmou que os agentes de segurança têm todo o seu apoio para fazer o que for necessário para garantir a ordem pública, e que os responsáveis pelas convocações serão “caçados e presos”.

Outra personalidade política a se manifestar foi o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que pediu à população para não reagir aos convites “absurdos” que circulam no TikTok.