Navio cinco vezes maior que o Titanic tem primeira viagem marcada para 2024; veja fotos

Com 365 metros de comprimento, o maior cruzeiro do mundo está recebendo os últimos retoques antes de zarpar em sua primeira viagem, prevista para janeiro de 2024. Propriedade da Royal Caribbean International, o navio Icon of the Seas realizou seu primeiro teste em águas abertas no final de junho.

A embarcação está passando pelos ajustes finais no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais do mundo, localizado em Turku, na Finlândia.

Quando estiver pronto, o navio, cinco vezes maior que o Titanic, terá capacidade para abrigar quase 10 mil viajantes, sendo 7.600 deles passageiros e 2.350 tripulantes.

ATRAÇÕES

Para garantir o entretenimento de tantos passageiros, o Icon of the Seas contará com sete piscinas, nove banheiras de hidromassagem, um simulador de surfe e mais de 40 restaurantes.

Legenda: Espaços de convivência do navio estão sendo finalizados Foto: AFP

Quanto ao descanso, a embarcação oferecerá 28 tipos diferentes de acomodações, incluindo opções para famílias e com vista para o mar.

Legenda: Navio contará com atrações variadas, incluindo tobogãs e sete piscinas Foto: AFP

Os viajantes interessados em contemplar o horizonte ainda poderão aproveitar a vista de 20 decks e de uma gigantesca cúpula de cristal, que cobre a proa da embarcação.

Legenda: Vista de cúpula de vidro promete tirar o fôlego dos tripulantes Foto: AFP

ITINERÁRIO

Com 250.800 toneladas, o gigante dos mares zarpará de Miami, nos Estados Unidos, e percorrerá diversos pontos do Caribe Oriental e Ocidental durante sete noites. A viagem, realizada em diversas datas ao longo do ano, incluirá uma visita ao Perfect Day at CocoCay, famosa ilha particular da Royal Caribbean.