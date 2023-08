Mattel oferece R$ 21,7 mil por semana para contratar 'jogador-chefe' de Uno

A Mattel, uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, está oferecendo um salário de U$ 4.444,44 (cerca de R$ 21,7 mil) por semana para contratar um "jogador-chefe" de Uno.

Conforme anúncio da empresa, o contrato terá duração de um mês, em uma jornada de trabalho de quatro horas por dia em Nova York, nos Estados Unidos. O profissional selecionado será responsável por apresentar aos fãs a mais recente inovação do jogo de cartas, o "Uno Quatro".

Dentre as atividades do "jogador-chefe", estão ensinar as regras e desafiar competidores para partidas do novo jogo.

Os interessados em concorrer à vaga têm até a próxima quinta-feira (10) para se inscrever por meio do site da empresa. Para participar, é necessário ser cidadão americano ou residente permanente nos EUA, e ser maior de 18 anos.

Uma das fases do processo seletivo inclui postar um vídeo no TikTok, respondendo a perguntas como sua versão favorita do Uno e melhor memória ao jogar.

Além de Uno, os principais produtos da Mattel são os carrinhos Hot Wheels & Matchbox, bonecas Barbie, Monster High & Polly, bonecos da WWE, Max Steel, jogos de tabuleiro & Ever After High.