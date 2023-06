Maior navio de cruzeiro do mundo, com parque aquático e 20 decks, faz primeiro teste; veja vídeo

O maior navio do mundo, Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, realizou o primeiro teste em águas abertas, na última quinta-feira (22). O gigante de 250.800 toneladas tem a primeira viagem prevista para janeiro de 2024.

Considerado o maior cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas tem um total de 20 decks, oito bairros e 365 metros de comprimentos. A capacidade máxima é de 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes.

Foto: divulgação

Maior parque aquático do mundo

O cruzeiro também contará com o maior parque aquático do mundo, com seis toboáguas de tamanho recorde. Além de sete piscinas, nove banheiras de hidromassagem, um simulador de surfe e mais de 40 restaurantes, bares e áreas de entretenimento.

Foto: divulgação

Viagem

O maior navio do mundo promete uma viagem de sete noites no Caribe Oriental e Ocidental partindo de Miami o ano todo. Cada passeio incluirá uma visita ao Perfect Day at CocoCay, uma ilha particular da Royal Caribbean.

O Icon of the Seas está sendo erguido no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais da Europa, em Urku, na Finlândia.

A empresa afirma que um segundo conjunto de testes está agendado para o fim de 2023.