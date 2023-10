Morre Celeste Fishbein, filha e neta de brasileiros sequestrada pelo Hamas

A brasileira Celeste Fishbein, de 18 anos, que estava entre os desaparecidos desde que o Hamas começou ataque em Israel, teve a confirmação de morte noticiada pelo tio, nesta terça-feira (17). As informações são do G1.

Na última semana, o Exército israelense havia informado à família que a jovem era refém em Gaza.

"O Exército (israelense) avisou a gente que a (minha) sobrinha foi assassinada. Encontraram o corpo dela", declarou o tio de Celeste. Ela é filha e neta de brasileiros.

Sequestro

Celeste Fishbein foi mais uma vítima de rebeldes que invadiram várias casas e levaram cerca de 120 pessoas. Ela não conseguiu escapar do grupo armado.

Quando as sirenes soaram, os familiares, que estavam na casa da avó promovendo uma cerimônia religiosa, foram para um abrigo. E passaram a trocar mensagens com Celeste em um grupo da família. Do abrigo, os familiares conseguiram ver várias residências sendo invadidas e destruídas.

Legenda: Ação de sequestradores foi registrada por câmera de segurança Foto: Reprodução/Redes sociais

Inicialmente Celeste, que estava em casa com o namorado, estava respondendo às mensagens do grupo. Ela, inclusive, alertou que os terroristas estavam disfarçados e invadindo as casas, depois de dizer que estava bem.

“Terroristas do Hamas disfarçados de soldados do exército de Israel estão batendo nas portas. Favor não abrir as portas. Protejam suas vidas. Compartilhem”, dizia a mensagem da jovem.