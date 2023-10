Hamas chama reféns estrangeiros de 'convidados' e diz que deve libertá-los

O Hamas informou, nessa segunda-feira (16), que planeja libertar todos os reféns estrangeiros que estão em posse do grupo extremista islâmico na Faixa de Gaza, após o ataque a Israel em 7 de outubro. O porta-voz do braço armado da organização, Abo Obaida, declarou que isso deve acontecer conforme eles consigam verificar as identidades dos sequestrados e avaliar a "situação ideal" para a soltura.

O membro das brigadas Al Qassam, frente bélica do movimento, detalhou que o número de reféns é de "200 a 250", sendo que duas centenas deles estão com o setor. Os demais são mantidos por facções de resistência, por quem também estão cativos.

Libertaremos todos os estrangeiros mantidos em cativeiro em Gaza, pois não tivemos tempo de verificar suas identidades durante a captura. Nós os consideraremos como convidados até que a situação permita a libertação", informa a nota que acompanha o comunicado em vídeo do porta-voz, ambos divulgados pela organização no Telegram.

No entanto, Abo Obaida destacou que reféns estrangeiros que integram o Exército de Israel serão tratados como soldados, conforme informações do portal Uol.

As autoridades israelenses estimam, até a última atualização, que o Hamas mantinha 199 pessoas sequestradas, incluindo estrangeiros. Já o grupo extremista afirmou, nessa segunda-feira, que o número é maior: entre 200 e 250. Não há detalhes de quantos dessas pessoas são civis e militares.

Ainda no comunicado, Abo Obaida negou que o Hamas "maltrata" reféns e acusou Israel de atrasar as libertações, devidos aos constantes bombardeios a Gaza.

"Não podemos saber exatamente quantos [israelenses estão reféns] porque a ocupação israelense tem bombardeado sem parar, o que os levou a matar 22 de seus cidadãos — o último há dois dias, o artista israelense Guy llouz", detalhou.

Hamas divulga vídeo de refém

Também nessa segunda-feira, o Hamas divulgou o primeiro vídeo de uma refém, após o ataque a Israel em 7 de outubro. A jovem que aparece na gravação seria Mia Schem, de 21 anos, que possui cidadanias francesa e israelense, e é neta de um chileno, conforme os jornais Times of Israel e Haaretz.

Nas imagens, a vítima em cativeiro diz que ficou gravemente ferida, mas que está recebendo tratamento médico. "Sou Mia Schem, tenho 21 anos e sou de Shoham. Neste momento, estou em Gaza".

A jovem aparece com um braço engessado e afirma que foi operada durante três horas. "Voltei cedo no sábado de manhã de uma festa na zona de Sderot. Eles me trouxeram para Gaza e me levaram para o hospital aqui por três horas", relatou.

A vítima ainda fez um apelo para ser libertada. "Eles estão cuidando de mim e me dando remédios. Só peço que me leve de volta para casa o mais rápido possível, para minha família, meus pais, meus irmãos. Por favor, me tirem daqui o mais rápido possível", pediu.

Mia Schem é uma das 199 pessoas sequestradas pelo grupo Hamas. Ela participava do festival de música Supernova, que acontecia nos arredores do Kibutz Reim, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, no momento em que sofreu o ataque.