Parlamento de Israel esvazia sessão após sirenes de alerta de ataque aéreo; veja vídeo

Uma sessão no parlamento de Israel, o Knesset, foi interrompida após sirenes alertarem para ataque aéreo durante a tarde desta segunda-feira (16). Os legisladores precisaram parar o trabalho, por duas vezes, e ir para o abrigo antibombas.

O alerta contra os foguetes lançados pelo grupo extremista Hamas integra o sistema de defesa aéreo de Israel, conhecido como Domo de Ferro. Com ele, o país é capaz de interceptar ataques da Faixa de Gaza.

A força de defesa do país (IDF) informou que as sirenes soaram em Tel Aviv e Jerusalém. Para a segurança das pessoas que estavam no local, os israelenses esvaziaram o plenário para ir a um abrigo.

Ordem de evacuação em Gaza

Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Gaza receberam ordens de fugir antes da anunciada incursão de Israel. Um êxodo que, segundo os órgãos de ajuda humanitária, pode desencadear um desastre humanitário. Essa faixa estreita e empobrecida, onde vivem 2,3 milhões de residentes, passa por um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo desde 2006.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas chega ao 10º dia nesta segunda-feira (16). Os ataques ao território israelense mataram mais de 1.400 pessoas e 4 mil feridos, segundo o governo do país.

Em Gaza, as autoridades de saúde palestinas afirmaram, em seu último balanço, que a resposta de Israel deixou pelo menos 2.450 mortos, e quase 10 mil feridos.