Entenda a resolução da guerra de Israel proposta pelo Brasil na ONU

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota, nesta terça-feira (17), para aprovar ou rejeitar a proposta de resolução do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. A reunião foi convocada pela missão brasileira, que ocupa a presidência rotativa do órgão em outubro.

Na segunda-feira (16), o Conselho se reuniu, para votar duas propostas de resolução: uma foi elaborada pela Rússia e a outra pelo Brasil. Logo no início, porém, o encontro foi suspenso, a pedido da representação dos Emirados Árabes Unidos, justificando serem necessárias mais consultas internas.

Veja também

Posteriormente ela foi retomada, e a resolução proposta pela Rússia, rejeitada. A votação do texto proposto pelo Brasil acabou sendo adiada para esta terça, a pedido dos demais países.

O que diz a proposta de resolução do Brasil?

Conforme a Folha de São Paulo, o texto proposto pela representação brasileira condena "violência e hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo", citando explicitamente os "ataques terroristas pelo Hamas" desde o dia 7 de outubro e o sequestro de reféns.

O documento pede a rescisão imediata da ordem de Israel para que civis deixem o norte da Faixa de Gaza. Também pede que sejam permitidas o que chama de "pausas humanitárias" para acesso de agências da ONU e "encoraja o estabelecimento de corredores humanitários".

Veja também

O texto convoca todas as partes a cumprir obrigações conforme o direito internacional, incluindo o humanitário e o de direitos humanos. A resolução apela também para que bens e serviços essenciais para civis, como energia, água, alimentos, medicamentos e combustível, sejam providos. Desde os ataques, Israel impôs cerco total a Gaza, levando a ONU a alertar para uma catástrofe humanitária.

Confira a íntegra do texto apresentado pelo Brasil à ONU:

O Conselho de Segurança,

Guiado pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas;

Relembrando as resoluções 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), e 1850 (2008) e 2334 (2016);

Reafirmando que quaisquer atos de terrorismo são criminosos e injustificáveis, independentemente de suas motivações, quando e por quem quer que sejam cometidos;

Expressando profunda preocupação com a escalada da violência e a deterioração da situação na região, em particular as consequentes pesadas vítimas civis, enfatizando que civis em Israel e nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, devem ser protegidos, de acordo com o direito internacional humanitário;

Expressando profunda preocupação com a situação humanitária em Gaza e seus graves efeitos sobre a população civil, em grande parte composta por crianças, destacando a necessidade de acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem obstáculos;

Reiterando sua visão de uma região onde dois Estados democráticos, Israel e Palestina, vivam lado a lado em paz, dentro de fronteiras seguras e reconhecidas;

Relembrando que uma solução duradoura para o conflito israelense-palestino só pode ser alcançada por meios pacíficos, com base em suas resoluções pertinentes.