Lagosta de 110 anos é devolvida ao mar após ser esquecida por anos em tanque de restaurante

Uma lagosta de 110 anos foi devolvida ao mar após passar anos esquecida em restaurante especializado em frutos do mar. O caso aconteceu no Peter’s Clam Bar, localizado em Long Island, Nova York, nos Estados Unidos. Conforme o portal f5, a lagosta, apelidada de Lorenzo, foi deixada no tanque dos crustáceos.

No entanto, no último domingo (15), após anos no tranque, o animal foi devolvido ao mar por uma decisão dos donos do restaurante. Eles realizaram uma cerimônia de perdão ao animal.

"Ele foi ficando e escapou da morte. Se morresse aqui, não seria uma coisa boa, e eu não teria coragem de vendê-lo", disse o dono do Peter’s Clam Bar, Butch Yamali, para a WPIX-TV.

Veja também Mundo Israel ataca TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo e sinal é interrompido; veja vídeo Mundo Museu italiano denuncia turistas que quebraram cadeira de cristais Swarovski para tirar foto

A lagosta Lorenzo pesava 9,5 kg. Ainda segundo o portal, o animal foi esquecido entre outras lagostas vendidas.

Nas redes sociais, o Peter’s Clam Bar compartilhou que Lorenzo agora está "vivendo sua melhor vida, abrindo caminho para a liberdade e aproveitando a brisa salgada (em vez de mergulhar na manteiga). Um brinde às segundas chances e a uma vida cheia de 'conchas' de felicidade!".