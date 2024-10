Influenciadora Lauren Evens recebe ataques pela aparência da noiva após casamento: 'Me enoja'

Após compartilhar fotos com a noiva, no último mês de agosto, a influenciadora britânica Lauren Even, de 31 anos, sofreu diversos ataques nas redes sociais envolvendo a aparência da companheira Hannah Kaye, de 29 anos. Ela foi acusada de pedofilia porque a jovem parecia com um "menino de 10 anos".

Legenda: Casal recebeu críticas após o casamento Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao The Sun, nesta semana, ela declarou que os ataques foram fortes devido à confusão. “Algumas pessoas disseram que era fofo que meu filho de 10 anos estivesse me levando até o altar. Outros disseram que era nojento que eu estivesse beijando um garoto”, disse Lauren.

“As pessoas acham que têm o direito de me chamar de predadora ou pedófila e isso me enoja. A quantidade de abuso que recebemos é simplesmente ridícula”. Lauren Even Influenciadora digital

Apesar da esposa Hannah não se importar muito com os comentários, Lauren ficou ofendida, assim como os familiares de ambas. “Não vou ser presa”, ressaltou.

As duas se conheceram no Tinder, em 2022, e já estão esperando os primeiros filhos. Há dois dias, comentaram no Instagram: "Os trigêmeos".