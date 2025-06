Homem que ficou tetraplégico após golpe de jiu-jítsu recebe indenização de R$ 313 milhões

Jack Greener, de 30 anos, aluno de jiu-jitsu, que ficou tetraplégico após praticar um golpe com o instrutor na academia Del Mar Jiu Jitsu, em San Diego, Califórnia, no ano de 2018, ganhou na justiça americana o direito de ganhar uma indenização de R$ 315 milhões.

Greener era um faixa-branca iniciante que lutava com seu professor, o faixa-preta Francisco Iturralde, de 33, quando sofreu uma lesão que esmagou suas vértebras cervicais e o deixou tetraplégico.

Nesta semana, a Suprema Corte da Califórnia negou o pedido de apelação da academia onde o fato ocorreu, e foi condenada a pagar uma indenização de 56 milhões de dólares, cerca de R$ 315 milhões na cotação atual.

Um vídeo do incidente mostrou o momento em que o instrutor vira Jack para a frente e o torce pelo seu pescoço. Jack ia se formar na faculdade dentro de duas semanas antes do ocorrido, e hoje ele é palestrante motivacional para pessoas que sofreram algum tipo de lesão como a dele.

Veja o momento do golpe

O julgamento contou com a presença de Rener Gracie, neto de Helio Gracie, lenda do jiu-jitsu. Atuando como testemunha especializada, ele disse em depoimento o tamanho do perigo do golpe aplicado pelo instrutor.

"O instrutor faixa-preta aplicou uma técnica que colocou todo o peso do seu corpo no pescoço de Greener, fazendo com que ele caísse instantaneamente mole e perdesse toda a função dos membros", disse ele.

Os advogados de defesa comemoraram a decisão, dizendo que era "uma vitória jurídica crítica não apenas para nosso cliente, mas também para atletas lesionados em toda a Califórnia”, afirmaram.