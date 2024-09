EUA e União Europeia fazem denúncia de envio de mísseis do Irã para a Rússia

Os Estados Unidos e a União Europeia denunciaram, nesta segunda-feira (9), o envio de mísseis balísticos do Irã para a Rússia, e que essa transferência implicaria em uma "escalada dramática" no apoio de Teerã a Moscou na guerra na Ucrânia. Os países asseguraram estar "preparados" para uma resposta com "consequências significativas".

"Qualquer tipo de transferência de mísseis balísticos iranianos para a Rússia implicaria uma escalada dramática no apoio do Irã à guerra de agressão russa na Ucrânia", declarou à imprensa Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado americano.

"Fomos claros... estamos preparados para que haja consequências significativas", acrescentou.

Irã rejeita acusações

O Ministério das Relações Exteriores iraniano rejeitou as acusações dos países ocidentais de que Teerã havia fornecido armas à Rússia para a guerra na Ucrânia.

"Rejeitamos categoricamente as acusações de que o Irã participou da exportação de armas para uma das partes no conflito", disse o porta-voz do ministério, Naser Kanani, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (9).

Já a União Europeia afirmou que os aliados têm "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis balísticos do Irã à Rússia e alertou que imporia novas sanções a Teerã caso as hipóteses se confirmassem.

"A posição unânime dos líderes europeus sempre foi clara. A União Europeia responderá rapidamente, inclusive tomando novas medidas restritivas significativas contra o Irã", disse o porta-voz da diplomacia do bloco, Peter Stano.

Naser Kanani reafirmou a posição do Irã e declarou que o seu país não era uma "parte interessada" no conflito entre Rússia e Ucrânia. "Aqueles que acusam o Irã são eles próprios os maiores exportadores de armas para uma das partes em conflito", continuou o porta-voz.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Irã e a Rússia vêm estreitando relações nos setores econômico, energético e militar.