Estados Unidos suspende tarifas para o México por um mês, diz presidente Claudia Sheinbaum

Os Estados Unidos decidiram suspender por um mês as tarifas alfandegárias de 25% anunciadas para o México, disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (3). As negociações foram feitas em uma ligação telefônica com o presidente americano, Donald Trump.

"As tarifas serão suspensas por um mês a partir de agora", escreveu a presidente na rede social X.

Veja também Mundo Após reabertura da fronteira entre Gaza e o Egito, 30 crianças com câncer poderão fazer tratamento Mundo 'Sereia' mordida por peixe em aquário mostra hematomas e fala sobre o ataque: 'Não consigo entrar em contato com a água'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que Washington concordou em suspender os planos de tarifas altas sobre o vizinho do sul, México. Ele disse que a discussão foi "muito amigável" e acrescentou, em uma publicação nas redes sociais, que "nós concordamos em suspender imediatamente as tarifas previstas por um período de um mês durante o qual teremos negociações".

Pontos acordados

Em rede social, Claudia Sheinbaum pontuou o que foi acordados entre Estados Unidos e México.

O México reforçará imediatamente a fronteira norte com 10.000 membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente fentanil Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México O México irá trabalhar hoje em duas frentes: segurança e comércio

Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, a presidente mexicana disse que, durante a conversa com Trump, os chefes de Estado entenderam que essa seria a melhor forma de continuarem competitivos com a China e com outras nações do mundo.