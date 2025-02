'Sereia' mordida por peixe em aquário mostra hematomas e fala sobre o ataque: 'Não consigo entrar em contato com a água'

Um vídeo assustador que mostra uma "sereia" sendo atacada por um peixe-esturjão durante apresentação no Parque Florestal Primitivo Xishuangbanna da China viralizou na última semana. Dias após o ocorrido, a mulher que aparece na filmagem lembrou o susto. O vídeo foi gravado no dia 28 de janeiro.

A "sereia" é a russa Mariia Zelenina, de 22 anos. "Não entendi o que estava acontecendo", disse em entrevista à People. "Fiz o primeiro solo e outra garota estava me esperando fazer outro solo. Eu quase terminei e deveria voltar à superfície, mas um peixe me atacou", relembrou.

"Não entendi o que estava acontecendo. Comecei a afastá-la e a sair da boca dela. Quando voltei à superfície, percebi que não tinha meus óculos (de natação)", afirmou Zelenina.

Nadadora foi levada ao hospital e teve ferimento no rosto

Ela teve um ferimento no olho e, depois do episódio, foi imediatamente levada ao hospital. "Estou descansando agora, porque meu olho ainda dói e eu não posso entrar em contato com a água", explicou.

Apesar do susto, a nadadora afirmou estar bem. "Foi inesperado. Claro que fiquei com medo, mas muita coisa pode acontecer na vida e é preciso tratar isso com humor", destacou. Ela disse ainda que "lembra da situação como uma piada" e que "não tinha medo desses peixes".