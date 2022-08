Autor de 'Versos Satânicos', Salman Rushdie é esfaqueado em Nova York

O escritor britânico Salman Rushdie, autor do livro 'Versos satânicos', foi esfaqueado nesta sexta-feira (12), poucos minutos antes de dar uma palestra em Chautauqua, no estado de Nova York. Um homem teria entrado no local, subido no palco e atacado Rushdie na frente de testemunhas.

Segundo a polícia de Nova York, a suspeita é de que ele tenha sido esfaqueado no pescoço, apesar de a agressão não ter ficado clara até o momento.

Salman Rushdie foi levado de helicóptero a um hospital e o homem suspeita do ataque foi mantido sob custódia da polícia. Ele também teria atacado outro participante da palestra, que foi com ferimentos leves.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou pessoas correndo para prestar assistência a Rushdie logo ap´pos a agressão sofrida.

Quem é Salman Rushdie?

Salman Rushdie é autor e foi jurado de morte no Irã, um ano após o lançamento do livro 'Versos satânicos'. A motivação estaria no fato de que muitos muçulmanos consideraram a obra uma blasfêmia.

O pedido foi feito pelo falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, que emitiu uma fatwa, ou edito, solicitando a morte de Rushdie.

