Filhote de urso come mel 'alucinógeno' e passa mal; veja vídeo

Um filhote de urso ficou desorientado após uma intoxicação com um tipo de mel que dá efeitos alucinógenos. O animal foi resgatado, visivelmente debilitado, por equipes de parques nacionais na Turquia nesta quinta-feira (11). As informações são do jornal The Guardian. (Assista no vídeo acima)

Imagens do urso foram registradas na traseira de uma caminhonete. Ele ingeriu uma quantidade excessiva do 'mel louco' ('deli bal' em turco), um tipo de mel da flor de rododendro. De acordo com autoridades locais, o animal foi conduzido a um veterinário e recebeu tratamento para ser solto na natureza nos próximos dias.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo