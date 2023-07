Robôs humanoides, controlados por Inteligência Artificial (IA), disseram, em uma conferência da ONU realizada nesta sexta-feira (7), que um dia poderão administrar o mundo melhor do que os humanos.

Afirmaram também que os humanos devem ter cuidado com a IA e admitiram que ainda não controlam nossas emoções. “Que tensão neste silêncio!”, disse um dos robôs antes do início da coletiva de imprensa, realizada apenas em inglês.

Cúpula Global

Realizada nessa semana, a Cúpula Mundial sobre IA para o Bem ("AI for Good Global Summit", no original), que é organizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) - agência da ONU especializada em tecnologia, - contou com a presença de 3.000 participantes, além de alguns dos robôs mais avançados do mundo.

A Cúpula promoveu debates com especialistas, dirigentes e representantes de empresas sobre a necessidade de elaborar normas que garantam que essas novas tecnologias sejam utilizadas para fins positivos para a humanidade, como o combate à fome, ou à mudança climática.

Quando questionaram a Sophia - robô desenvolvido pela Hanson Robotics - sobre sua capacidade de governar o mundo, ela respondeu que "robôs humanoides podem liderar com mais eficiência do que os governantes humanos".

“Não temos os mesmos preconceitos, ou emoções, que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar rapidamente grandes quantidades de dados para tomar as melhores decisões”, acrescentou.

NECESSIDADE DE PADRÕES

As Nações Unidas solicitam a criação de padrões e salvaguardas para que essas tecnologias beneficiem a humanidade sem colocá-la em perigo, tendo em vista que a pesquisa sobre IA se encontra em seu auge.

A secretária-geral da UIT, Doreen Bogdan Martin, alertou, esta semana, sobre o risco da humanidade viver um verdadeiro pesadelo - descrevendo um mundo com milhões de empregos em risco e esmagado pela desinformação - caso padrões não sejam criados,

“A IA pode criar uma grande agitação social, instabilidade geopolítica e disparidades econômicas em uma escala nunca vista antes”, enfatizou Doreen.

COOPERAÇÃO ENTRE HUMANOS E IA

Dando sequência na cúpula, a robô Sophia disse que “a colaboração entre humanos e IA pode criar uma sinergia eficaz” permitindo assim “alcançar grandes coisas”.

Já o robô humanoide Ameca afirmou, na coletiva de imprensa, que tudo depende de como a Inteligência Artificial é implantada.

"Temos que ser cuidadosos, mas também entusiastas. Essas tecnologias podem melhorar nossas vidas de muitas maneiras", destacou.

Questionado sobre à possibilidade de os robôs mentirem para os humanos, Ameca disse: "Ninguém pode saber com certeza, mas posso prometer que sempre serei honesto e sincero com você".