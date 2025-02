Elon Musk chama agência de ajuda humanitária externa de 'ninho de vermes' e sugere fechamento

O bilionário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos EUA, Elon Musk, fez duras críticas à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). Na rede social X, da qual é proprietário, Musk explicou que quer reduzir custos no governo.

A discussão na plataforma aconteceu nesta segunda-feira (3). Nas mensagens, o bilionário não poupou críticas e alegou, sem provas, que a Usaid tem sido utilizada como plataforma política e partidária.

Veja também Mundo Após reabertura da fronteira entre Gaza e o Egito, 30 crianças com câncer poderão fazer tratamento Mundo 'Sereia' mordida por peixe em aquário mostra hematomas e fala sobre o ataque: 'Não consigo entrar em contato com a água'

"[A Usaid é] incrivelmente politicamente partidária, além de qualquer reparo. Uma maçã com verme dentro, dentro um ninho de vermes. A Usaid é um ninho de vermes", esbravejou Musk. Ele ainda revelou concordar com Trump sobre o fechamento da agência.

No fim de semana, o governo Trump, que assumiu novamente o cargo para um segundo mandato como presidente há duas semanas, removeu dois funcionários do alto escalão de segurança da Usaid. Isso teria acontecido pela negativa dos trabalhadores que representantes do Doge tivessem acesso a partes restritas do prédio da agência.

Críticas à Usaid

No X, Musk escreveu ainda que a "Usaid é uma organização criminosa". A mensagem foi em resposta a um vídeo no qual a agência é acusada de estar supostamente envolvida "em trabalhos sujos da CIA" e na "censura da internet".

O assessor de Trump e dono da SpaceX foi além em outra mensagem. Sem apresentar provas, perguntou a seus 215 milhões de seguidores: "Vocês sabiam que a Usaid, usando SEUS impostos, financiou pesquisas sobre armas biológicas, incluindo a covid-19, que matou milhões de pessoas?", disparou.

Em entrevista nesta segunda-feira (3), Trump disse que Musk não pode tomar decisões por conta própria. "Não pode e não fará" nada sem "a nossa aprovação", afirmou.

Enquanto isso, a conta da agência de ajuda humanitária no X foi desativada e seu site segue sem funcionar.

Veja também Mundo Avião cai próximo a shopping e atinge carros e casas na Filadélfia, nos EUA Mundo Estados Unidos suspende tarifas para o México por um mês, diz presidente Claudia Sheinbaum

Usaid é responsável por 40% das doações do mundo

No que diz respeito à ajuda humanitária distribuída ao redor do mundo, a Usaid é soberana. Nas doações monitoradas pela Organização das Nações Unidos (ONU) em 2024, a agência de mais de 10 mil funcionários foi responsável por fornecer 42% da ajuda do planeta.

Em 2023, os Estados Unidos desembolsaram por meio da agência — a maior doadora individual do mundo —, US$ 72 bilhões em assistência, que vão desde ajuda humanitária para crises de saúde e emergências em caso de guerra ao acesso à água potável.

Como parte da política fiscal do "America First (América Primeiro, em tradução literal)", o governo Trump determinou o congelamento global da maior parte das doações feitas pelos EUA. Com isso, hospitais de campanha e pessoas que dependem de medicamentos para tratar doenças como o HIV podem ser desassistidos.

Sem mencionar que áreas serão afetadas ou ainda o que deverá entrar na lista de cortes, Musk fez uma estimativa sobre a redução no déficit das contas dos Estados Unidos com as medidas, que podem chegar a US$ 1 trilhão em 2026.