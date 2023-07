Dono de primeiro submarino da OceanGate colocou embarcação à venda por R$ 3,8 milhões

O investidor de iates Steve Reoch passou os últimos cinco anos tentando vender um antigo modelo de submersível da OceanGate, empresa dona do Titan, submarino que implodiu durante expedição ao Titanic em junho passado. As informações são do jornal O Globo.

Chamada de "Antipodes", a embarcação está à venda por US$ 795 mil, equivalente a cerca de R$ 3,8 milhões.

O submersível foi construído pela Perry Submersibles em 1996 e passou por "vários proprietários" antes de Stockton Rush, CEO da OceanGate e um dos mortos na expedição.

"Não quero ter nada a ver com isso", disse o atual proprietário ao portal Business Insider, explicando que este foi o primeiro submersível da OceanGate.

Segundo o anúncio do "Antipodes", o submersível tem capacidade para ir até 300 metros de profundidade no oceano, realizando "expedições em águas profundas" para "acessar ambientes subaquáticos".

O site ainda diz que ele é "altamente manobrável e extremamente confortável para o piloto e até quatro tripulantes".

Mergulhos "bem-sucedidos"

Reoch disse que os mergulhos realizados pela embarcação foram "bem-sucedidos". Um deles foi para uma expedição de observação de tubarões e teve o rapper americano Macklemore como passageiro.

A construção chegou a ser classificada pelo American Bureau of Shipping, o que significa que ele atende aos padrões da indústria - o que não ocorreu com o Titan.

Apesar disso, ele acredita que o equipamento não será vendido e deverá permanecer "em litígio por anos", já que a OceanGate interrompeu "todas as operações comerciais e de exploração".

"Estamos no processo de nos desassociar da embarcação porque ela não será vendida. Ninguém vai conseguir vender o submersível por causa de litígios. É uma perda de tempo", disse ele.