Ciclone extratropical deixa estados do Sul do Brasil em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta a população da Região Sul do Brasil para a formação de um ciclone extratropical em decorrência de uma área de baixa pressão continental entre o norte da Argentina e o Paraguai.

A partir desta quarta-feira (12), o ciclone deve se formar e se deslocar em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. A previsão é que os ventos mais intensos na região tenham rajadas que podem superar os 110 km/h.

Chuvas intensas

O Inmet prevê ainda chuvas intensas com acumulados diários de até 100 milímetros em algumas regiões do Rio Grande do Sul.

Segundo Jeane Lima, meteorologista do Inmet, a orientação é que a população evite sair para as ruas nos horários de ventos e chuvas mais intensos e acompanhe a previsão do tempo para evitar acidentes como queda de árvores e fiação elétrica derrubada pelos ventos fortes.

A previsão é que ao longo da quinta-feira (13) o ciclone se desloque para o Oceano Atlântico, segundo o Inmet. Com isso, os ventos mais intensos devem se concentrar entre o litoral norte do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná e, ainda, se intensificar sobre o litoral de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. Essa situação deve se manter até a sexta-feira (14).

O ciclone extratropical estará associado a uma frente fria que deverá avançar pelo país, causando baixas temperaturas, não apenas no Sul, mas em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, podendo atingir, inclusive, o sul da região amazônica.

Ressaca do mar

A Marinha emitiu alerta para ressaca do mar com possibilidade de ondas de até 4,5 metros de altura entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo.

O fenômeno também é consequência do ciclone extratropical, com efeitos previstos a partir desta quarta até a sexta.