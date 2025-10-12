China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

A China e a Filipinas trocaram acusações após uma colisão entre navios no Mar da China Meridional, neste domingo (12). O governo filipino disse que classificou o acidente como uma 'ameaça clara'.

Três embarcações filipinas estavam ancoradas perto da Ilha Thitu, quando navios chineses se aproximaram usando canhões de água.

Pouco depois, um navio da Guarda Costeira chinesa teria disparado novamente o canhão, colidindo com a parte traseira da embarcação. Ninguém ficou ferido.

Já a Guarda Costeira da China afirmou que as duas embarcações das Filipinas 'entraram ilegalmente' nas águas chinesas, sem autorização.

Os agentes chineses “tomaram medidas de controle de forma legal” e “os expulsaram de forma resoluta”.

O episódio aumenta a tensão entre os dois países no Mar da China Meridional, sobretudo na área de pesca do Atol Scarborough.

A China reivindica praticamente todo o mar, que tem partes reivindicadas também por Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã.