China afirma ‘não ter medo de brigar’ após EUA aplicarem novas tarifas

Governo chinês classificou as medidas como ‘hipócritas’

Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Colagem com duas fotos de Donald Trump e Xi Jinping.
Legenda: Trump justificou as novas tarifas como resposta às restrições impostas pela China à exportação de elementos de terras raras.
Foto: Andrew Cballero-Reynolds / Suo Takekuma / AFP.

A China criticou, neste domingo (12), a decisão dos Estados Unidos de aplicar novas tarifas de 100% sobre produtos chineses — medida anunciada na sexta-feira (10) pelo presidente americano Donald Trump.

Em comunicado, o Ministério do Comércio da China afirmou que não busca um confronto com Washington, mas alertou que “não tem medo de brigar”, caso seja necessário.

“Ameaçar impor tarifas altas a qualquer momento não é a forma correta de lidar com a China. Nossa posição sobre guerras tarifárias é consistente: não queremos brigar, mas não temos medo de brigar”, disse o ministério.

O governo chinês afirmou ainda que as tarifas impostas pelos EUA são “hipócritas” e advertiu que, se o país “persistir em agir unilateralmente”, Pequim tomará medidas correspondentes para defender seus “direitos e interesses legítimos”.

Colagem com as fotos de Donald Trump e Xi Jinping.
Legenda: No início do ano, uma nova guerra comercial levou ambos os países a aumentar progressivamente as tarifas sobre produtos importados, chegando a 145% nos EUA e 125% na China.
Foto: Mandel Ngan / Pedro Pardo / AFP.

Trump justificou as novas tarifas como resposta às restrições impostas pela China à exportação de elementos de terras raras, classificando as medidas chinesas como “surpreendentes” e “muito hostis”.

Com o aumento da tensão entre as duas maiores economias do mundo, a reunião prevista entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, que ocorreria no fim do mês durante a Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, deve ser cancelada.

Segundo Trump, “agora não há motivo algum” para que o encontro aconteça. Pequim ainda não havia confirmado publicamente a reunião. Assim, as negociações diplomáticas entre os dois países devem seguir paralisadas.

No início do ano, uma nova guerra comercial levou ambos os países a aumentar progressivamente as tarifas sobre produtos importados, chegando a 145% nos EUA e 125% na China.

