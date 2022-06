Caminhão no Texas, nos EUA, é encontrado com 42 pessoas mortas

Pelo menos 42 pessoas foram encontradas mortas em um caminhão abandonado em San Antonio, cidade norte-americana na fronteira com o México, no estado do Texas, nesta segunda-feira (27).

Outras 16 teriam sido levadas para hospitais com diferentes quadros de gravidade. As informações foram divulgadas em veículos de imprensa locais, como o KSAT.

Assista ao vídeo

As vítimas foram encontradas por autoridades da cidade nos arredores da área urbana. O atendimento à ocorrência está em andamento e ainda não há informações oficiais sobre o caso.

Ainda de acordo com a imprensa local, as autoridades acreditam que as mortes estariam ligadas ao tráfico humano.

