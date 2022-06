Míssil atinge shopping na Ucrânia e deixa mortos

Um míssil russo atingiu nesta segunda-feira (27) um "movimentado" centro comercial de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, causando mortos e feridos, indicaram as autoridades locais.

Segundo Kyrylo Tymochenko, chefe-adjunto da administração presidencial ucraniana, ao menos duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas, incluindo nove gravemente. "As operações de resgate continuam", escreveu no Telegram.

"Os ocupantes dispararam um míssil contra um shopping onde havia mais de mil civis. O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar", escreveu no Facebook o presidente Volodymyr Zelensky.

Ele acompanhou sua mensagem com um vídeo que mostra o centro comercial pegando fogo, com grandes colunas de fumaça e caminhões dos bombeiros.

Local movimentado

"O tiro de míssil em Kremenchuk atingiu um local muito movimentado sem qualquer relação com as hostilidades", denunciou no Facebook o prefeito da cidade, Vitali Maletsky.

O governador regional, Dmytro Lunin, denunciou um "crime de guerra" e um "crime contra a humanidade", bem como um "ate de terror não dissimulado e cínico contra a população civil".