Fotógrafo é mordido por cobra durante gravação de vídeo nos Estados Unidos; assista

Em meio à gravação de um vídeo para o Instagram, o fotógrafo estadunidense Tom White foi mordido por uma cobra na região do olho direito. O homem, que se autodenomina "manipulador de répteis exóticos", mostrava uma cobra-do-milharal, espécie comum no sudeste dos EUA. As informações são do Uol.

Apesar da surpresa com o rápido movimento do réptil, o fotógrafo não demonstra qualquer preocupação com o ataque. A cobra prendeu os dentes superiores na sobrancelha de White e os inferiores, na pálpebra inferior do olho direito.

White possui mais de 21,8 mil seguidores no seu Instagram. O vídeo foi compartilhado no perfil World of Snakes, que registra 1,4 milhão de seguidores.

Nos comentários, internautas registraram preocupação com o ocorrido, questionando se ele havia ficado cego por conta do ocorrido.

Tom White Especialista em cobras "Eu estou perfeitamente bem. Coisas como pânico e hesitação podem potencialmente matar pessoas neste campo. Então é sempre melhor manter a calma".

Sobre a espécie

A cobra-do-milho, de nome científico "Pantherophis guttatus", é uma espécie que pode ser encontrada na região sudeste dos Estados Unidos. Ela possui uma natureza dócil.

Em idade adulta, podem chegar a um comprimento entre 61 e 182 centímetros. Já na natureza, tem capacidade de viver entre 6 a 8 anos. Em cativeiro, essa mesma espécie chega até 23 anos.

