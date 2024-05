Ao menos 24 pessoas morrem em incêndio em parque de diversão na Índia

Ao menos 24 pessoas morreram, neste sábado (25), em um incêndio em um parque de diversões na cidade de Rajkot, no estado de Gujarat, oeste da Índia. Crianças são maioria entre as vítimas. Outras seis pessoas estão hospitalizadas.

Mais de 300 pessoas estavam na estrutura de dois andares de um brinquedo quando o incêndio começou. A suspeita é que um curto-circuito tenha provocado o incêndio, conforme informou o Corpo de Bombeiros de Gujarat à Agência France-Presse (AFP). O fogo já foi controlado.

A polícia local informou à AFP que tem enfrentado dificuldade na identificação dos mortos devido ao grau das queimaduras nos corpos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou na rede social W que está "extremamente angustiado com o incêndio de Rajkot".

"Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam entes queridos. Orações pelos feridos", acrescentou.

Dificuldade para sair

Integrante do Corpo de Bombeiros de Rajkot, Ilesh Kher informou que uma estrutura que desabou perto da entrada do brinquedo atingido pelo fogo dificultou a saída das pessoas que estavam no equipamento.

"As pessoas ficaram presas quando uma estrutura temporária desabou perto da entrada, o que dificultou a saída", explicou.