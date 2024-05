Mãe chimpanzé se recusa a soltar filhote morto há três meses em zoo na Espanha e comove visitantes

A chimpanzé Natalia perdeu um filhote apenas 14 dias após o parto no Bioparc, zoológico em Valência, na Espanha. O caso ocorreu no início de fevereiro e, desde então, ela não quis se separar do corpo do filhote e o carrega consigo há mais de três meses enquanto cumpre sua rotina diária. As informações são da BBC News.

Conforme a publicação, o filhote "ficou debilitado muito rápido, e morreu", aparentemente porque a mãe não estava produzindo leite suficiente.

"Ela não solta em nenhum momento. É um comportamento já descrito, que pode acontecer ocasionalmente no caso de chimpanzés fêmeas com filhotes que morrem com apenas alguns dias de vida, em zoológicos e na natureza", afirmou o diretor do Bioparc, Miguel Casares, à BBC News.

Processo de luto da mãe

Segundo o veterinário, visitantes do zoológico ficam comovidos aos ver a cena, considerada como um processo de luto.

"Nos primeiros dias, dava para ver claramente que era um filhote, e que estava morto. Todo mundo ficava surpreso... Notamos uma reação de empatia muito, muito forte com a situação. Empatia e respeito", disse Casares.

Por conta do processo natural de decomposição do corpo do filhote, o zoológico se certificou de que isso não acarretaria problemas sanitários.

Os especialistas do zoológico decidiram proporcionar à chimpanzé uma separação gradual da cria, até que ela se sinta preparada para se despedir.

Legenda: Segundo os especialistas do zoológico, seria arriscado para a família de chimpanzés intervir para retirar o corpo Foto: Divulgação/BIOPARC Valência

Segundo os profissionais, seria arriscado para a família de chimpanzés intervir para retirar o corpo. "O grupo está sempre junto. Então, se quiséssemos anestesiar a mãe para retirar o filhote, certamente teríamos que anestesiar vários membros da família", explica o diretor do Bioparc.

"E havia outra fêmea, que é irmã dela, que tinha um filhote pequeno. Esta ação colocaria o outro filhote em risco. Nunca pensamos nesta opção", completa Casares,

Caso fosse necessário, os especialistas poderiam intervir, mas optaram por priorizar o bem-estar da mãe, para que ela assimilasse a situação de forma natural.

Esta é a segunda vez que a chimpanzé Natalia perde um filhote. A primeira perda aconteceu em 2018 — e, naquela ocasião, ela desapegou dele em poucos dias.