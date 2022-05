Mortes na Vila dos Coreanos: Embaixada pede informações a cidades baianas sobre caso

A Embaixada da Coreia do Sul oficiou as prefeituras de Formosa do Rio Preto e Barreiras, no interior da Bahia, pedindo informações sobre o caso das cinco crianças encontradas mortas em uma vala na Vila dos Coreanos, na Fazenda Paraíso. O grupo foi achado soterrado em uma obra, no dia 29 de abril.

Os documentos foram obtidos pela TV Oeste, afiliada TV Bahia, nesta segunda-feira (9), segundo o G1. Dois diplomatas sul-coreanos foram ao município de Formosa do Rio Preto na semana passada.

Gun Hwa Kim, ministro e encarregado da área de negócios, e a cônsul Kyung Mi Nam pediram que a administração pública colete dados sobre o que pode ter ocorrido. Em nota, a Prefeitura de Formosa confirmou que recebeu o ofício e que vai "colaborar no que for de sua competência".

A Polícia Civil da Bahia disse que não divulgará detalhes do caso para não atrapalhar as investigações. A Embaixada da República da Coreia não respondeu os questionamentos do G1.

MPT investiga mortes

O Ministério Público do Trabalho (MPT) investiga três hipóteses para as mortes: trabalho infantil, negligência ou acidente. O órgão abriu um inquérito para apurar o caso.

O grupo de crianças havia saído para brincar na Vila, onde vivem cerca de 2 mil pessoas sul-coreanas e seus descendentes. Duas das vítimas tinham 11 anos, outras duas 7 e a mais nova, 6.

A tragédia pode ter sido causada pela falta de sinalização e proteção no local da obra de tubulações, ou ainda por estarem sendo forças a trabalhar no local.

O órgão ministerial ainda não descartou nenhuma das possibilidades.

É preciso investigar quem abriu a vala onde as crianças foram soterradas. Não há detalhes sobre quem é responsável pela construção