Cinco crianças coreanas morrem soterradas na Bahia enquanto brincavam em obra

Cinco crianças coreanas morreram soterradas no interior da Bahia, nessa sexta-feira (29), enquanto brincavam perto de uma escavação onde será implantada uma tubulação de água. O acidente ocorreu na fazenda Paraíso, mais conhecida como "Vila dos Coreanos", a 40 km da sede do município de Formosa do Rio Preto.

Segundo a Prefeitura da Cidade, houve um desmoronamento por volta de meio-dia, e as crianças foram atingidas pela terra. Duas das vítimas tinham 11 anos, outras duas sete e a mais nova, apenas seis.

Equipes do Samu e das Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência. Os corpos foram encaminhados para o IML de Barreiras.

Segundo os agentes que atenderam à ocorrência, a terra estava se soltando com facilidade provavelmente por causa das chuvas nos últimos dias, de acordo com o Jornal Correio.

Em nota de pesar compartilhada nas redes sociais, a Prefeitura lamentou o acidente. "Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura de Formosa do Rio Preto, se solidariza aos familiares e amigos das vítimas rogando a Deus que dê força e amparo a todos", declarou.

Empreendimento

Conforme a Câmara Municipal de Formosa, a "Vila dos Coreanos" se destaca por plantações de frutas, grãos e hortaliças. Os projetos tubulares na área têm como objetivo tanto a reutilização da água usada nas residências como a irrigação da plantação.