Três homens caem de altura de seis metros após desabamento de laje na Bahia

Uma laje desabou no início da tarde desta terça-feira (27), no bairro da Boa Vista do Lobato, na periferia de Salvador. O incidente fez três homens caírem de uma altura de seis metros. As informações são do portal G1.

As vítimas, duas com 51 anos e outra com 33, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com a Secretaria da Saúde de Salvador. A unidade de saúde é referência para casos de trauma.

A Pasta municipal indicou que nenhum dos homens está em estado grave — dois deles estão com possíveis fraturas no pé e no braço.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) fez vistoria no imóvel, localizado na Rua Itaquaracy. O órgão, em nota, afirmou que, após análises técnicas, foi identificado que a laje não estava bem escorada em um dos pontos. O desabamento foi provocado em razão da concentração de concreto nessa área.