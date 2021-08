Os 10 carros mais vendidos do Ceará em julho

A venda de veículos no Ceará caiu 5,57% em julho na comparação com junho deste ano. Ao todo, foram emplacados 3.849 unidades, sendo 3.004 automóveis e 845 comerciais leves. Mesmo com o recuo, o setor acumula alta de 41,28% nos primeiros sete meses do ano.

O resultado do mês também foi 5,29% menor que o observado em julho de 2020, quando a atividade econômica estava mais restrita para conter a disseminação da covid-19 e foram vendidos 4.064 veículos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (4) pela Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave).

Confira os modelos mais vendidos no ano:

Onix/GM: 1.958 HB20/Hyundai: 1.529 Onix Plus/GM: 1.356 Compass/Jeep: 1.327 Argo/Fiat: 1.240 Mobi/Fiat: 1.063 Kwid/Renault: 1.024 Creta/Hyundai: 998 Gol/VW: 865 Renegade/Jeep: 865

Motos

O volume de motos emplacadas no Estado em julho também sofreu uma redução de 2,09%. Conforme a Fenabrave, foram vendidas 6.104 unidades contra 6.234 em junho. Já na comparação com julho de 2020, houve um salto de 21,76% nas vendas.

No acumulado do ano, já são 32.429 motos emplacadas no Ceará, volume 43,96% maior que no mesmo período de 2020.

Outros segmentos

Assim como as motos, o segmento de veículos grandes, que abrange caminhões e ônibus, sofreu retração de 4,15% em comparação a junho, mas alcançou alta de 25,54% ante julho do ano passado.

Foram 231 unidades emplacadas no mês e 1.400 no ano até o momento. Nos sete primeiros meses de 2021, as vendas cresceram 42,13%.