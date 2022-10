Modelo elétrico da Ford, Mustang Mach-E será vendido no Brasil a partir de 2023

A Ford confirmou a vinda do modelo elétrico do Ford Mustang Mach-E em 2023. Em setembro, a montadora norte-americana disse que a decisão faz parte da nova fase da estratégia global de expansão da eletrificação veicular. A informação é da Istoé Dinheiro.

De forma antecipada, a montadora lançou um hot site para a apresentação do modelo, no qual os interessados podem fazer um cadastro e receber mais informações.

“O Mustang Mach-E desembarcará no Brasil em 2023 com um design único, conectividade e tecnologia de sobra. Sucesso de vendas no Estados Unidos, o novo Mustang chegará ao mercado brasileiro carregando o espírito de liberdade do coupê esportivo mais vendido no mundo há mais de sete anos, com uma performance inigualável e eletrizante para todos os ocupantes”, informa a página.

Nos Estados Unidos, o Mustang Mach-E tem quatro versões. A mais básica custa aproximadamente R$ 230 mil, enquanto a versão Premium custa R$ 250 mil. A versão Carlifornia Route 1 custa R$ 260 mil, e a GT custa cerca de R$ 320 mil.