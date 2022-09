Volkswagen apresenta o novo Polo 2023; veja preços e versões

A Volkswagen apresentou nesta terça-feira (19) o novo Polo 2023, que chegará ao mercado brasileiro em quatro versões: MPI, TSI, Comfortline e Highline.

Preços do Polo 2023

A principal novidade é a redução dos preços nos modelos Comfortline, que passou de R$ 108.990 na linha 2022 para R$ 102.990 na 2023, e o Highline, de R$ 116.990 para R$ 109.990.

Já as versões MPI e TSI têm valores fixados em R$ 82.990 e R$ 92.990, respectivamente. Ambas possuem câmbio manual de cinco velocidades, enquanto as duas primeiras trazem a transmissão automática de seis marchas.

Equipamentos

O modelo MPI sairá de fábrica com air bags laterais, assistente de partida em subidas, frenagem automática pós-colisão, vidros dianteiros elétricos e multimídia com comandos no volante.

O TSI acrescenta vidros traseiros e retrovisores elétricos, sensores de estacionamento traseiro e painel de instrumentos digital configurável de 8".

No Comfortline, as novidades são a partida por botão, o controlador de velocidade e o volante de couro com hastes para troca de marcha.

O Highline virá com rodas de 16", bancos de couro sintético, ar-condicionado digital sensível ao toque, além de câmera de ré e sensores dianteiros.