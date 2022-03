Jeep deve lançar Compass 4ex que faz 52 km/l no Brasil até junho

A Jeep lançará no Brasil, até o fim do primeiro semestre de 2022, a linha 4ex, composta por modelos híbridos plug-in, que combinam um motor a gasolina com um elétrico. O Jeep Compass 4ex deve ser o modelo de estreia da nova linha no País.

A versão atual do modelo é equipada com o conjunto híbrido de plug-in que promete autonomia no modo elétrico de até 50 km e consumo de até 52 km/litro — dependendo da condução. As informações são do portal Insideevs.

Legenda: A versão atual do modelo é equipada com o conjunto híbrido de plug-in Foto: divulgação

O Compass 4ex possui sistema de propulsão composto pelo motor 1.3 turbo de 180 cv na dianteira e uma unidade elétrica de 60 cv que move as rodas traseiras, totalizando 240 cv de potência combinada.

Legenda: O quadro de instrumentos inteiramente digital exibe a informação de que o automóvel está recebendo a energia e qual o percentual de carga Foto: divulgação

"A Jeep está prestes a entrar em uma nova era no Brasil com a chegada da plataforma de veículos 4xe híbridos plug-in, que permitirão ainda mais liberdade para quem quer um modelo eletrificado. Em breve, vamos escrever o capítulo um desta história por aqui com o lançamento do primeiro 4xe no mercado nacional", diz o comunicado da marca.

Legenda: O Compass 4ex possui sistema de propulsão composto pelo motor 1.3 turbo de 180 cv na dianteira Foto: divulgação

Apesar de não informar os modelos e preços programados para serem lançados no cenário nacional, um plano de eletrificação da marca, divulgado anteriormente, prevê a estreia da linha com o Jeep Compass 4ex, prometido para o mercado brasileiro desde 2020.

Alexandre Aquino Diretor do Brand Jeep para a América do Sul "Os modelos híbridos plug-in da Jeep representam o máximo em eficiência, permitindo uma perfeita integração à natureza, com desempenho para chegar mais longe de forma silenciosa e sem receios. Com excelente torque e resposta imediata do motor, os veículos 4xe oferecem uma experiência de direção na estrada com ainda mais fun-to-drive e, claro, toda a capacidade off-road que só um Jeep pode oferecer.”

No teaser de divulgação da novidade, a marca revela que os carros da nova linha são equipados com o trem de força híbrido plug-in, carregamento da bateria e o quadro de instrumentos inteiramente digital, em que exibe a informação de que o automóvel está recebendo a energia e qual o percentual de carga.

Outro modelo da linha que deve ser lançado no Brasil é o Jeep Grand Cherokee 4ex, que, segundo a publicação, já foi flagrando em testes no País. O SUV acaba de ser incorporado no mercado europeu e possuiu um conjunto híbrido com 380 cv de potência combinada e 51 km de autonomia no modo elétrico.

Legenda: O conjunto híbrido de plug-in que promete autonomia no modo elétrico de até 50 km Foto: divulgação