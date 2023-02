Vírus de Marburg: o que se sabe sobre a doença que causou surto na Guiné Equatorial

O lugar onde os primeiros casos da doença surgiu fica em uma região de floresta densa, nas proximidades das fronteiras com o Gabão e Camarões. A OMS confirmou surto nessa segunda-feira (13) e 16 casos estão sob supervisão de alerta.

O QUE É O VÍRUS DE MARBURG?

Primeiro surto do vírus ocorreu na cidade de Marburg, na Alemanha, em 1967. Das 32 pessoas infectadas nas antigas Alemanha Ocidental e Iugoslávia, sete morreram.

O vírus de Marburg pertence à mesma família do ebola. A febre hemorrágica , apesar de rara, é altamente infecciosa e tem uma taxa de mortalidade de até 88%.

SINTOMAS

Sintomas também podem ser agravados para icterícia (cor amarelada dos olhos e da pele), inflamação do pâncreas, perda de peso significativa, delírios, choque, insuficiência hepática, hemorragia e disfunção de múltiplos órgãos.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

O vírus atinge os seres humanos através do contato direto com o hospedeiro, morcegos da espécie Rousettus aegyptiacus. Esses animais costumam se alimentar de frutos e habitam cavernas em diversas regiões africanas.

É transmitido entre humanos por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, ou com superfícies ou materiais, de acordo com a OMS. Objetos contaminados de um doente ou alguém que morreu da doença, como roupas de cama, agulhas e equipamentos médicos, também são fontes de transmissão.