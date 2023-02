Jovem resgatado em caverna na Tailândia, em 2018, morre no Reino Unido

Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia em 2018, faleceu no Reino Unido por conta de uma lesão na cabeça. As informações são da imprensa local.

Estudante de uma academia de futebol do Reino Unido, o adolescente foi encontrado desacordado no próprio quarto, segundo publicado pela rede britânica BBC. Amigos de Promthep teriam sido os responsáveis por informar os detalhes da morte à emissora.

O jovem era o capitão do time de futebol tailandês Wild Boars, que ficou preso na caverna de Tham Luang, junto com o treinador, por duas semanas. Eles haviam ido ao local durante uma excursão à província de Chiang Rai, mas chuvas intensas na região causaram a obstrução na entrada da caverna.

Na época, Promthep tinha 13 anos, enquanto seus colegas tinham entre 11 e 16. O resgate mobilizou quase 100 mergulhadores, entre tailandeses e estrangeiros.

Com a confirmação da morte, a mãe do adolescente informou o ocorrido ao templo Wat Doi Wao na cidade natal do rapaz, em Chiang Rai, que a equipe frequentava. Alguns dos companheiros de time, inclusive, compartilharam a notícia em redes sociais.