Recolhimento do Losartana: veja lotes do remédio que podem conter substâncias associadas ao câncer

Na última quarta-feira (9), a farmacêutica Sanofi Medley anunciou o recolhimento voluntário e preventivo de todos os lotes do Losartana, um dos remédios mais usados para o tratamento de pressão alta (hipertensão arterial).

Em nota, empresa informou que a retirada do produto é uma "medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas nos produtos". Essas impurezas nos comprimidos podem estar associadas a mutações e aumento do risco de câncer.

Com o anúncio da empresa, consumidores do remédio demostraram preocupação sobre os reais riscos do medicamento. Diante da repercussão, foi divulgado que o recolhimento afeta todos os lotes dos seguintes remédios:

losartana potássica 50 mg e 100 mg

losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg

losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg

"Este recolhimento é uma medida de precaução e, até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana", diz o informe da empresa.

Recolhimento do remédio

O recolhimento não apresenta nenhum custo para o paciente. Quem tiver um destes medicamentos deve ligar para o SAC da Medley 0800-703-0014 (segunda a sexta-feira, das 08h às 18h) para agendar a coleta da medicação.