Própolis verde: o que é, para que serve e como usar

Alimento funcional rico em compostos bioativos como o Artepillin C e produzido por abelhas, o própolis verde tem o intuito de fornecer propriedades benéficas para o funcionamento do nosso sistema imunológico. A produção dele começa com uma planta: a Alecrim do Campo ou Vassourinha.

O própolis verde vem da mistura da saliva das abelhas com compostos resinosos coletados na planta. Cada gota possui um amplo espectro de propriedades farmacológicas.

O Diário do Nordeste conversou com o professor de Zootecnia Breno Magalhães* e preparou um material sobre esse tipo de própolis tão famoso e que pode atuar contra bactérias. Confira:

O que é própolis verde?

O própolis verde é um tipo de própolis que vem da planta alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia), encontrada em áreas como sul de Minas Gerais e norte de São Paulo.

Legenda: O tipo de abelha que processa o própolis é a europeia (Apis mellifera) Foto: Shutterstock

Ele é produzido pelas abelhas. O tipo desse animal que processa a substância é a abelha-europeia (Apis mellifera).

As abelhas pousam na planta e coletam material para a produção de própolis.

Qual a diferença do própolis verde para os outros tipos?

A diferença entre o verde e os outros tipos de própolis é a riqueza em propriedades antibióticas e naturais.

Para que serve o extrato de própolis verde?

De acordo com o professor, o extrato atua como antioxidante e antimicrobiana. O própolis tem ainda propriedade anti-inflamatória em seu componente.

O Artepillin C presente no extrato, e que de acordo com a Apis Brasil se tornou um importante marcador biológico, pode fornecer atividade antitumoral conforme estudos que isolaram a substância.

Como usar o própolis verde?

O mais indicado é pingar as gotas em outros produtos como água, leites, sucos e até alimentos. A indicação para gotejar em líquidos é somente que eles não estejam em alta temperatura.

Segundo Magalhães, o própolis verde também pode ser ingerido diretamente na boca, mas o gosto não é dos melhores.

Quantas gotas de própolis verde se deve tomar por dia?

O número de gotas depende do corpo de cada pessoa e também da idade. É uma recomendação que varia também da marca de cada extrato de própolis. Médicos também podem recomendar.

Uma das marcas mais usadas no Brasil vem do laboratório Apis Flora.

É bom tomar própolis todos os dias?

Sim. Não há problema em tomar todos dias, pois o produto é benéfico para o corpo por ser antioxidante.

Substâncias desse tipo conseguem proteger as células do corpo humano contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo.

*Breno Magalhães é professor e coordenador do Setor de Abelhas do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Ceará (1988), mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal do Ceará (1991) e PhD em Abelhas e Polinização - University of Wales College of Cardiff (1995).