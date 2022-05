Rinoplastia: saiba o que é e para que serve a cirurgia de nariz

A rinoplastia é um complexo procedimento cirúrgico realizado no nariz, mas que não apresenta grandes riscos ao paciente quando realizado seguindo os cuidados necessários. Segundo o cirurgião plástico Salustiano Gomes*, uma boa prática cirúrgica e a avaliação clínica são essenciais para evitar complicações.

A cirurgia no nariz teve origem a partir do trabalho do ortopedista alemão Jacob Lewin Jacques Joseph, nascido em 1865. O cirurgião é considerado como um dos pioneiros do procedimento, conforme Salustiano.

A partir dos conhecimentos básicos levantados por Joseph, a medicina foi aprimorando as técnicas da cirurgia até chegar a qualidade atual.

Para entender melhor como funciona o procedimento estético, o Diário do Nordeste conversou com Salustiano Gomes e o também cirurgião plástico Gabriel Cavalcanti**. Confira:

O que é a rinoplastia?

A rinoplastia se configura como um procedimento estético cirúrgico inserida na área de especialidade médica da cirurgia plástica, otorrinolaringologia e cirurgia da cabeça e do pescoço.

Segundo o membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Salustiano Gomes de Pinho Pessoa, as rinoplastias são consideradas cirurgias complexas, mas que não apresentam altos riscos de vida se forem realizadas com “boa prática cirúrgica”.

Legenda: Após a cirurgia, pacientes devem seguir cuidados durante o período em que a cicatriz apresenta vermelhidão até a completa cicatrização Foto: Shutterstock

Conforme definido pela resolução nº 2.221, de 23 de novembro de 2018, o procedimento busca reconstituir, reparar, corrigir ou alterar o formato do nariz.

Quais os tipos?

Conforme Salustiano Gomes, existem três principais tipos de procedimentos:

Rinoplastia fechada: as incisões são feitas dentro do nariz e podem ser denominadas de “delivery” ou “alça de balde”. Elas buscam tornar visíveis as estruturas do órgão, como as cartilagens;

as incisões são feitas dentro do nariz e podem ser denominadas de “delivery” ou “alça de balde”. Elas buscam tornar visíveis as estruturas do órgão, como as cartilagens; Rinoplastia aberta: procedimento mais realizado, por permitir uma melhor visualização da estrutura do nariz. Nele, a “columela”, parte central do nariz que divide um orifício do outro, é cortada para expor as estruturas nasais;

procedimento mais realizado, por permitir uma melhor visualização da estrutura do nariz. Nele, a “columela”, parte central do nariz que divide um orifício do outro, é cortada para expor as estruturas nasais; Rinoplastia estruturada: são colocados enxertos de cartilagem para definir melhor o nariz.

Para que serve?

Tanto para as cirurgias abertas e fechadas, o procedimento estético busca obter narizes com funcionamento e estrutura adequados à face do paciente. Além disso, a operação pode buscar o fator da beleza.

“Convém salientar que talvez o melhor conceito de beleza seja o ditado que diz: 'beleza está no olho de quem vê'”, compartilha Gomes.

Legenda: Em cirurgias abertas bem realizadas, as marcas ficam praticamente imperceptíveis Foto: Shutterstock

Qual valor do procedimento?

O preço da cirurgia pode variar a depender do caso. No entanto, conforme o cirurgião plástico Gabriel Cavalcanti, a operação pode variar de R$ 7 mil a R$ 20 mil no caso dos procedimentos menores.

Quanto tempo dura a cirugria?

O procedimento pode demorar, em média, entre duas a quatro horas. No entanto, o tempo vai depender do tipo de procedimento, de como ele está sendo realizado e, até mesmo, da experiência do cirurgião.

Legenda: Rinoplastia pode realizar mudanças na estrutura do nariz Foto: Shutterstock

Já em relação ao pós-operatório, Salustiano detalha que costuma ser “bastante confortável” e requer cerca de uma semana de repouso, mantendo o curativo no nariz. As atividades físicas, por sua vez, só podem ser retomadas após 45 dias.

Quanto tempo ficam as marcas do procedimento no nariz?

Em cirurgias abertas bem realizadas, as marcas ficam praticamente imperceptíveis e, mesmo aquelas que permanecem, tendem a sumir após seis meses, detalha Gabriel.

Porém, para isso, é necessário manter alguns cuidados entre os meses que a cicatriz apresenta vermelhidão até a completa cicatrização. Dentre eles, estão:

Evitar o sol;

Manter o local protegido;

Evitar a praia.

Quais as principais diferenças de antes e depois do procedimento da Manu Gavassi?

Legenda: Manu Gavassi chegou a comentar sobre o procedimento estético no nariz Foto: Reprodução/Redes sociais

No caso da cirurgia da ex-BBB Manu Gavassi, Gabriel Cavalcanti detalha que ela teve uma considerável redução do dorso nasal e da ponta, causando uma mudança na harmonização do rosto dela.

“Mas a gente sempre tem que pensar na funcionalidade do nariz junto com a estética. Os dois têm que estar presentes para não ter nenhum problema”, conclui.

*Salustiano Gomes de Pinho Pessoa, professor da disciplina de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Ceará (UFC) e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica;

**Gabriel Cavalcanti, cirurgião plástico e proprietário da Clínica Brille Centro de Estética, localizada em São Luís (MA).