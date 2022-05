Dieta cetogênica é excelente estratégia para emagrecer, diz especialista; veja o que comer

Muitas podem ser a estratégias para quem procura perder peso. Os nutricionistas trabalham com uma série de opções de dietas que prescrevem de acordo com o perfil e objetivo de cada paciente. Dentro desse leque, está a cetogênica, que é uma dieta baixa em carboidrato, moderada em proteína e rica em gorduras boas.

A nutricionista Olga Serra, especialista em low carb, cetogênica e jejum intermitente, explica que a dieta cetogênica é uma excelente estratégia para quem quer perder peso, pois ajuda a baixar a insulina e também pode ser indicada para tratar a obesidade, câncer, crises de convulsão e epilepsia.

“Inicialmente, a dieta cetogênica era indicada principalmente com o objetivo de controlar e prevenir convulsões ou crises de epilepsia, no entanto pode também ser recomendada para tratar a obesidade, diabetes do tipo 2”, detalha.

Essa dieta funciona com a diminuição da ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como pão, arroz e bebidas açucaradas, e aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras boas. Segundo a especialista, essa estratégia é válida para perder peso, pois o organismo passa a utilizar a própria gordura do corpo como fonte de energia.

Olga Serra Nutricionista “Ela é conhecida por ser uma dieta baixa em carboidratos, onde o corpo produz corpos cetônicos no fígado para ser usado como energia. Corpos cetônico são moléculas de ácidos graxos solúveis em água e que substituem a glicose como combustível para o corpo”, diz.

Olga detalha que quando você come algo rico em carboidratos, o corpo produz glicose e insulina e a gordura não é usada e acaba armazenada, o que difere da cetogênica. “Em uma dieta normal e mais rica em carboidratos, o corpo usará glicose como a principal forma de energia. Ao diminuir a ingestão de carboidratos, o corpo é induzido em um estado conhecido como cetose”.

Esse tipo de dieta, reforça a especialista, é indicado ser feito com a orientação de um profissional, pois ela pode ser muito restritiva. O nutricionista irá avaliar o paciente e também determinará por quanto tempo ela poderá ser feita. “O nutricionista vai avaliar com o paciente, pode ser feito por um pequeno período para tratar a obesidade ou uso longo para tratamento de doenças”.

Além do cuidado com a alimentação, quem escolhe aderir a cetogênica deve ficar atento a ingestão de água. A especialista recomenda bastante hidratação nesse período. Já sobre a quantidade de quilos que é possível perder, Olga revela que depende do metabolismo e estilo de vida de cada indivíduo.

Essa dieta não é indicada, conforme a profissional, para gestante. Já as lactantes devem fazer apenas se tiveram acompanhamento de um nutricionista. Depois do período da cetogênica, Olga indica aderir a low carb ou escolher uma alimentação mais rica em verduras, legumes e proteínas.

Veja a seguir o que comer nessa dieta, o que beber, como montar um cardápio e receitas elaboradas pela nutricionista.

O que pode comer?

Proteínas: ovo, peixe, aves, carne de vaca, de cordeiro, etc.

Folhas Verdes: alface, espinafre, couve, etc.

Vegetais: berinjela, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, etc.

Laticínios: manteiga ghee, queijos, etc.

Oleaginosas: castanha do caju, do para, macadâmia, semente de chia, etc.

Frutas: coco, abacate, framboesa, mirtilo, amora, limão, morango.

Adoçantes: stevia, eritritol xilitol.

Outras Gorduras: óleo de coco, azeite, óleo de abacate, etc.

O que não deve pode comer​?

Alimentos ricos em carboidratos

Grãos - trigo, milho, arroz, cereais, pão etc.

Açúcar - mel, agave, açúcar demerara, açúcar de coco, xarope de milho, açúcar mascavo, etc.

Frutas - maça, banana, uva, laranja, etc.

O que beber na dieta cetogênica?

Água: pelo menos 2 litros ao dia.

Chá: moringa, camomila, hortelã, hibisco, erva-cidreira, etc.

Café sem adoçar.

Como montar um cardápio dessa dieta?

Opções para o café da manhã cetogênico

Abacate, chia e óleo de coco;

Omelete feito na manteiga ghee com tomate e espinafre;

Pão low carb com queijo;

Panqueca low carb

Refeições (almoço e jantar)

Proteína na manteiga ghee com vegetais, folhas verdes.

Peito de frango assado com vegetais, folhas verde e purê de brócolis.

Receitas

Pão low carb

Ingredientes

3 ovos inteiros,

1 xícara de farinha de amêndoas ou farinha de castanha do pará

50 gramas de queijo parmesão ralado

3 colheres de sopa de água

3 colheres de sopa de nata ou creme de leite sem soro (escolha um sem Carboidrato)

1 colher de sopa rasa de fermento em pó (fermento comun)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento.

Acrescente o fermento e bate mais um pouquinho. Disponha a mistura em uma forma ant-aderente. Asse em forno a 200 graus, por 30 minutos ou até dourar.

Massa de Panqueca Low Carb

Ingredientes

3 ovos

2 colheres (sopa) cheias de farinha de oleaginosas

2 colheres (sopa) cheias de creme de leite

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Coloque os ingredientes dentro de um liquidificador. Bata bem até formar uma massa lisa e homogênea. Também pode ser feito dentro de um recipiente, é só bater com um batedor de arames – não use farinha de coco para a massa não ficar pesada. Pré-aqueça uma frigideira em fogo baixo e com a ajuda de uma concha, pegue um pouco da massa e despeje no meio da frigideira, espalhe por todo o fundo e deixe dourar em fogo baixo até que a massa solte da frigideira.

Vire, doure dos dois lados está pronta a massa – o segredo é depois de cada massa, sacudir a frigideira para que ela possa esfriar um pouco antes de colocar a próxima massa.

Escolha o recheio, coloque no meio da massa, enrole e se necessário leve para gratinar no forno.