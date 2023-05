OMS diz que não há benefício para controle de peso com uso de adoçantes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu nota nesta segunda-feira (15) desencorajando o uso de adoçantes sintéticos ou artificiais, conhecidos como NSS, para controlar o peso.

Segundo o órgão, não existe benefício a longo prazo na redução de gordura em adultos e crianças, com o uso dos adoçantes. Além disso, o consumo do aditivo pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até morte, no caso de pessoas idosas.

O diretor de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS, Francesco Branca, acredita ser preciso substituir a ingestão de açúcares livres por alimentos com açúcares naturais, como frutas ou bebidas não açucaradas. Isso para que, com o tempo, seja possível reduzir completamente o açúcar da dieta humana.

O órgão internacional também chama atenção para o fato de que evidências científicas apontam que adoçantes sintéticos tendem a proporcionar mais calorias para quem os consome do que para quem não os consome.

Adoçantes 'desaconselhados'

Entre os exemplos de adoçantes artificiais desaconselhados pela OMS estão o acesulfame K, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e seus derivados.