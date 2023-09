Música pode reduzir dor em bebês durante vacinação e exames, indica estudo; saiba que canção ajuda

Desde os primeiros meses de vida, os bebês são submetidos a diversos procedimentos médicos que podem provocar dor, como injeções durante a vacinação, coleta para exames de sangue ou punção no calcanhar. No entanto, o nível de desconforto gerado por eles pode ser reduzido. Um estudo descobriu que o uso de música pode tornar essas experiências menos dolorosas.

A pesquisa, divulgada nessa terça-feira (29) pela Pediatric Research, mediu os níveis de dor em 100 recém-nascidos durante a realização do teste do pezinho — utilizado para diagnóstico precoce de várias doenças graves, como hipotireoidismo congênito.

Na ocasião, 54 das crianças ouviram uma canção de ninar instrumental de Mozart por 20 minutos antes do exame, e continuaram embalados pela música durante o procedimento e cinco minutos após a punção no calcanhar. Enquanto isso, os outros bebês participantes realizaram o teste sem música.

No estudo, os pesquisadores desenvolveram um sistema de pontuação padrão para classificar o nível de dor dos recém-nascidos, com o menor sendo zero e o maior igual a sete. O esquema avaliou expressões faciais, choro, padrões de respiração e movimentos de alerta para determinar o ranking de desconforto.

Nível de dor

Nos testes, os bebês que ouviram Mozart atingiram o nível quatro de dor durante o exame, caindo para zero cerca de um minuto após a perfuração. Já os pequenos que realizaram a punção do calcanhar sem a canção atingiram o nível sete no momento do procedimento, caindo para cinco e meio um minuto depois.

Ou seja, embora os níveis de dor fossem zero para ambos os grupos antes do teste do pezinho, a escala dos recém-nascidos que ouviram a música foi significativamente menor durante e após o teste, em comparação aos que não ouviram a canção.

Conforme o médico neonatal e líder da pesquisa, Saminathan Anbalagan, estudos anteriores já indicaram que traumas precoce de dor podem alterar as respostas a esse tipo de estímulo ao longo da vida.

"Portanto, estabelecer um método fácil e confiável para reduzir a dor em recém-nascidos é crucial. [...] A intervenção musical é uma ferramenta fácil, reproduzível e barata para isso", detalhou ao The Guardian.

Pesquisas anteriores já tinham demonstrado que bebês prematuros sentiam menos dor durante procedimentos médicos ao ouvir a fala de suas mães. A análise identificou que ao ouvir a voz da familiar, os níveis de oxitocina na saliva deles aumenta. Conhecido como "hormônio do amor", ele ajuda a proteger contra os efeitos da dor.