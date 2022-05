Moderna começa testes para possível vacina contra varíola dos macacos

Após o surgimento de casos da varíola dos macacos em regiões não endêmicas no mundo, a farmacêutica estadunidense Moderna inciou testes pré-clínicos para produção de uma possível vacina contra a doença. As informações são do Uol.

O vírus já é endêmico em partes da África Ocidental e Central, porém, chegou em países da Europa e da América do Norte. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 131 ocorrências já foram confirmadas fora da região endêmica e 106 casos seguem suspeitos nesta terça-feira (24).

Os estudos pré-clínicos da vacina serão realizados em laboratórios com possibilidade de aplicação em animais. No entanto, ainda não será efetuado nenhum teste em humanos.

O primeiro rascunho da sequência do genoma do vírus já foi publicado por pesquisadores portugueses no site Virological.

OMS em alerta

A diretora da OMS para Preparação Global para Riscos Infecciosos, Sylvie Briand, compartilhou não ser possível definir se o pico de transmissão já passou ou se esses são os primeiros casos de um problema sanitário que ainda irá se agravar.

Sylvie Briand Diretora da OMS para Preparação Global para Riscos Infecciosos. "Encorajamos todos vocês a aumentar a vigilância da varíola dos macacos para ver onde estão os níveis de transmissão e entender para onde estão indo".

A OMS ponderou que surto de varíola dos macacos não exigirá vacinações em massa fora da África. Para evitar o contágio nos países não endêmicos, é possível adotar medidas de boa higiene e de cuidados sexuais.

Porém, os Estados Unidos já anunciaram que planeja distribuir vacinas aos habitantes que tiveram contato com casos confirmados da doença. Até hoje, o país contabiliza um confirmado e outros quatro suspeitos.

Como se transmite?

A doença não se espalha facilmente, mas a transmissão ocorre através do contato com animais ou com a pessoas infectadas. No caso dos seres humanos, estudos apontam que o vírus é transmitido quando há interação física com pessoas que ainda estejam apresentando sintomas (entre duas e quatro semanas).

Até o momento, não está claro se assintomáticos podem espalhar o vírus. De acordo com a OMS, a erupção cutânea, os fluidos corporais (pus ou sangue de lesões na pele) e as crostas são infecciosos. Por isso, é necessário evitar o compartilhamento dos seguintes itens com os infectados:

Roupas;

Roupas de cama;

Toalhas;

Objetos como utensílios/pratos.

Além disso, úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infecciosas, o que significa que a doença pode se espalhar pela saliva. As pessoas que interagem de perto com alguém que é infeccioso, incluindo profissionais de saúde, membros da família e parceiros sexuais, correm maior risco de infecção.

O vírus também pode se espalhar de uma pessoa grávida para o feto ou de um pai infectado para o filho durante ou após o nascimento por meio do contato de pele.