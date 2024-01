Ministério da Saúde anuncia estados que receberão doses de vacina contra a dengue; veja lista

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (25) o envio de vacinas contra a dengue a 521 municípios brasileiros. O processo foi organizado com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), seguindo recomendações da câmara técnica de assessoramento em imunização e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde.

As regiões prioritárias para a imunização foram definidas a partir dos seguintes critérios, segundo o ministério:

Municípios de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes;

Municípios com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024;

Municípios com maior predominância do sorotipo DENV-2.

Com isso, foram escolhidos 16 estados e o Distrito Federal para dar início à vacinação neste ano. Serão priorizadas crianças e adolescentes entre dez e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de internações por dengue depois dos idosos — grupo que não foi autorizado a receber o imunizante.

O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Veja os estados escolhidos

Acre Amazonas Bahia Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Paraíba Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Roraima Santa Catarina São Paulo Tocantins

O Diário do Nordeste questionou o Ministério da Saúde sobre quando o Ceará entrará na lista de estados que receberão doses da vacina contra a dengue e aguarda retorno.

Capacidade limitada de fornecimento

O Ministério da Saúde justificou que a aplicação da vacina está restrita em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante do imunizante, a Takeda Pharma. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao País no último sábado (20). No entanto, o Governo adquiriu 1,32 milhão de doses e deve receber o restante, 568 mil doses, em fevereiro.

Além disso, o Ministério afirmou que adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024, de 5,2 milhões de doses. A previsão é que a empresa entregue as doses ao longo deste ano, até dezembro. Contudo, outras 9 milhões de doses já estão contratadas para 2025.