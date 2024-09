Entenda o que é bursite olecraniana, infecção no cotovelo que afetou o ator Joaquim Lopes

O ator Joaquim Lopes, de 44 anos, precisou realizar uma cirurgia após contrair bactéria em machucado no cotovelo. Em vídeo publicado no Instagram, na segunda-feira (2), ele deu detalhes do quadro de saúde, explicando que um machucado evoluiu para uma bursite olecraniana infectada.

Apesar da "dor inacreditável" que passou a sentir na região inchada do cotovelo, Joaquim não se lembra como se machucou. Ao buscar um médico, descobriu que o caso dele precisaria de cirurgia.

Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), a bursite olecraniana, também conhecida como "cotovelo de estudante", ocorre quando a bursa na ponta do cotovelo apresenta inflamação.

"A bursa é uma bolsa sinovial que auxilia o bom funcionamento da articulação, reduzindo o atrito e protegendo os ossos e tendões". Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo

O que causa a bursite de cotovelo?

Ainda segundo a SBCOC, a causa dessa bursite está relacionada com o ato de apoiar o cotovelo por longos períodos, sobrecarregando a bursa. No entanto, também é possível adquirir com traumas no local, ou seja, fortes impactos na região.

Sintomas da bursite olecraniana

Dentre os principais sintomas, estão:

Inchaço no cotovelo;

Dor forte e insuportável.

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), vinculado ao Ministério da Saúde, detalha que também é possível perceber uma alteração, quando além do inchaço, o cotovelo também possuir arranhaduras ou cortes.

"O local pode ficar doloroso, sensível ao toque ou incapaz de se movimentar normalmente. Caso a pele esteja vermelha e quente, pode ser sinal de uma infecção", acrescenta.

O que alivia o edema?

No caso em que o inchaço não esteja muito grande e não tenha sido registrado trauma, é possível amenizar o edema. O INTO listou algumas medidas, como:

Parar as atividades que colocam pressão sobre o cotovelo;

Colocar gelo por 15 a 20 minutos , três ou quatro vezes ao dia;

, três ou quatro vezes ao dia; Amarrar ataduras elásticas em volta do cotovelo para diminuir o edema;

Elevar o cotovelo acima o nível do coração.

Nos casos mais graves, é possível recorrer ao uso de anti-inflamatórios, à injeção de corticosteróide; e até a realização de cirurgias.